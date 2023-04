Voorwaardelijke straf en boete voor Kortrijkzaan (37) die minderjarig nichtje betast tijdens livestream

Een 37-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Hij betastte meermaals zijn nichtje en ontblootte haar borsten tijdens een livestream.

Het was zijn broer die de hulp van politie en parket inschakelde. Hij had beelden gezien waar Alexandr I. (37) uit Kortrijk waar hij zijn nichtje betastte – de dochter van zijn broer dus. “Op één livestreamfilmpje was te zien hoe hij het T-shirt van zijn nichtje omhoogtrok, waarna haar borsten te zien zijn. Ook zou hij met zijn handen in haar broek gegaan zijn”, aldus de procureur.

Onderzoek wees uit dat de man zich eveneens inliet met kinderporno en dat hij van 12-jarigen houdt. “Omdat dat de beste leeftijd is”, beweerde de 37-jarige Kortrijkzaan in een chat. Daar vertelde hij ook over zijn nichtje dat hij er nog geen seksuele betrekkingen mee gehad had, omdat ze nog te jong was.

Slechte periode

De man zat toen naar eigen zeggen in een slechte periode. “Ik dronk dagelijks en was dagelijks dronken. Ik krijg nu veel hulp. Ik heb intussen nog een goede relatie met mijn broer en zijn vrouw. We gaan samen naar feestjes.”

De rechter veroordeelde de man tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar, waarvan de voorhechtenis effectief. Daarbovenop moet I. een boete betalen van 8.000 euro, waarvan 2.000 effectief. Tien jaar lang mag hij niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen en wordt hij uit de rechten ontzet. (JD)