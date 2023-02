Voorwaardelijke celstraf voor Torhoutenaar die politiekantoor binnenstapte met speed in zijn sokken

Een 37-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor drugsbezit.

Op 2 september vorig jaar trok Andy D. naar het Torhoutse politiekantoor voor een verhoor over verkeersinbreuken en verboden wapens.

Brandstichting

D. werd na zijn aankomst aan een fouille onderworpen en in zijn rechtersok bleek een zakje met 0,4 gram speed te steken. Een paar dagen later werd hij nogmaals betrapt met 0,8 gram cannabis.

D. liep eerder al veroordelingen op voor diefstallen en verkeersinbreuken. En eind september belandde hij in de cel voor een brandstichting in Oostende.

Relatiebreuk

Volgens de verdediging zocht D. zijn toevlucht tot alcohol en drugs na een relatiebreuk. “Zijn aanhouding was eigenlijk een goede zaak want hij was bijna nooit meer nuchter,” pleitte meester Naima Bouslama.

Intussen zou D. opnieuw clean zijn. Toch verplichtte de rechtbank hem donderdag om aan zijn drugsprobleem te werken, als onderdeel van zijn probatievoorwaarden. D. kreeg ook nog een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief. (AFr)