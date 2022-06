Voorwaardelijke celstraf voor stelende transmigrant

Een 18-jarige Algerijn heeft van de strafrechter in Brugge twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen voor een resem diefstallen in Brugge, Blankenberge en Knokke. Het openbaar ministerie had dertien maanden effectieve celstraf gevraagd.

Op 5 oktober vorig jaar drong Abdelwie H. in Knokke-Heist een geparkeerde wegen binnen en ging aan de haal met een handtas. De jonge transmigrant kon niet veel later geklist worden op basis van camerabeelden. Hij was vergezeld door een minderjarige met een gestolen mountainbike.

Verder onderzoek linkte H. aan nog vier andere diefstallen. In Blankenberge maakte hij de portefeuille van een toerist en een plooifiets buit. In Brugge ontvreemdde hij een rugzak en liep hij met ondergoed weg bij Hema. Op 7 juli 2021 probeerde hij ook een fiets te stelen in Denderleeuw.

Armoede

H. gaf de meeste feiten toe, behalve de diefstal van de mountainbike. “Dat was het werk van de minderjarige”, pleitte zijn advocaat Olivier Mostrey. “Mijn cliënt groeide op in armoede en verloor zijn vader op jonge leeftijd. In 2021 kwam via Spanje en Frankrijk in België terecht op zoek naar een betere toekomst.”

De rechtbank oordeelde dat op basis van de camerabeelden niet kon worden uitgemaakt of H. bij de diefstal van de mountainbike betrokken was en sprak hem hiervoor dan ook vrij. Voor de andere feiten drong meester Mostrey met succes aan op een celstraf met uitstel. De rechtbank hield er voorts ook rekening mee dat H. in de gevangenis afkickte van zijn medicatieverslaving en na zijn vrijlating asiel wil aanvragen in Frankrijk. (AFr.)