Voorwaardelijke celstraf voor stelende kluisverantwoordelijke Kringwinkel in Roeselare

Was het nu 13.000, 37.000 of 46.000 euro? Daar bleef discussie over maar een 54-jarige ex-medewerker van de Kringwinkel in Roeselare is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 16 maanden omdat hij met duizenden euro’s uit de kassa aan de haal ging.

In september 2019 werd Kris V. verantwoordelijk voor de kluis van de Kringwinkel in Roeselare. Dat betekende dat hij cash geld op het einde van de dag naar de kluis moest overbrengen. Een vertrouwensfunctie dus. De verleiding om wat achterover te drukken, bleek evenwel te groot.

Schadevergoeding

Met aanpassingen in de boekhouding probeerde hij het gesjoemel onder de mat te vegen. Volgens de Kringwinkel verdween er tot aan zijn betrapping en ontslag in februari 2020 zo’n 46.000 euro, zelf hield V. het op 13.000 euro. Tijdens het onderzoek bekende hij 37.000 euro te hebben gestolen. “Maar die bekentenis gebeurde onder dwang. Hij was overdonderd toen hij op het matje werd geroepen”, klonk het bij zijn advocaat. Toch kende de rechter een schadevergoeding van 37.000 euro toe.

“Ik weet dat ik een grove fout heb gemaakt”, verontschuldigde Kris V. zich. Ik ben teleurgesteld in mezelf en heb het vertrouwen van mijn collega’s beschaamd.

(LSi)