Voorwaardelijke celstraf voor man (39) na jarenlang partnergeweld: “Met telefoonsnoer rond nek gewurgd, met broeksriem geslagen”

Een 39-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor herhaaldelijk partnergeweld. Volgens de openbare aanklager was het geweld al jaren aan de gang, maar dat ontkende hij zelf. “Mijn echtgenote is zelfs opnieuw zwanger”, verraste de man.

Al 18 jaar is Zalimkhan I. gehuwd. Volgens de openbare aanklager is het huwelijk al jaren met geweld gekruid. “Al in 2014 wurgde hij haar met een telefoonsnoer rond de nek”, klonk het. “Hij sloeg haar ook met een broeksriem, met rode striemen op de rug tot gevolg.”

Op 26 januari 2023 meldde zijn vrouw zich bij de politie aan, vergezeld van twee kinderen. “Ze was het huis ontvlucht, na een zoveelste geval van agressie”, aldus de openbare aanklager. “Een tijdje later wou ze de klacht intrekken, maar op 1 juni 2023 contacteerde de oudste zoon de politie na nieuwe slagen.” “Eén keer nam ik haar te hard vast”, gaf I. toe. “Maar van vuist- of zweepslagen is geen sprake”, aldus advocate Stefanie Debeaussaert. “Er waren vroeger discussies over financiële problemen, maar die zijn ondertussen opgelost.”

Opnieuw zwanger

Ze vroeg de rechter of I. er zonder straf of een werkstraf vanaf zou kunnen komen. De echtgenote luisterde stilzwijgend in de zaal en stelde zich geen burgerlijke partij. “Ze is opnieuw zwanger, van ons vijfde kindje”, aldus nog I. De rechter gaf hem wel degelijk een straf, een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. Hij moet wel een boete van 400 euro betalen. (LSi)