Voorwaardelijke celstraf voor koperdief na diefstallen op oude site ziekenhuis AZ Delta in Roeselare

Een Roemeen die de voorbije maanden samen met enkele kompanen tot drie keer toe koper stal op de leegstaande site van ziekenhuis AZ Delta in de Wilgenlaan in Roeselare is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

De bal ging aan het rollen toen er op 6 september een burger melding maakte van een verkeerd geparkeerde Opel Zafira in de Rijselstraat. Bij een controle bleek er in het voertuig een gestolen transportkarretje uit het leegstaande ziekenhuis te zitten. Omdat er op de site eerder al metaaldiefstallen waren gemeld, hield de politie verder een oogje in het zeil. Lang moesten de agenten niet wachten om resultaat te boeken. Nog diezelfde nacht betrapte een patrouille twee Roemeense dieven die koper uit het leegstaande ziekenhuis in het voertuig aan het inladen waren. Eén verdachte kon ontkomen door het ziekenhuis terug in te vluchten, Raj M. kon in snelrecht gedagvaard worden en is de eerste die nu wordt veroordeeld.

Ontsnappingspoging

Wat volgde was blijvend verhoogd toezicht rond de site. Dat leverde op 4 oktober opnieuw op met de arrestatie van een tweede verdachte. Nazicht in het voormalige ziekenhuis maakte duidelijk dat ze er een ruimte hadden ingepalmd om koper te strippen. Bij deze ontdekking sprong Laszlo K. door het raam om te kunnen ontsnappen. Hij kon in eerste instantie ontkomen maar kon op 10 oktober toch samen met kompaan Florin F. gevat worden. Opnieuw was er een ruimte ingericht om het koper te strippen. Ook zij kregen een dagvaarding in snelrecht om voor de rechtbank in Kortrijk te verschijnen. Laszlo K. was de enige die op het proces kwam opdagen. Hij is ook de enige die in de cel zit omdat hij in Roemenië nog een celstraf moet uitzitten. Daarom stond hij geseind in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. (LSi)