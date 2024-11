Voorwaardelijke celstraf voor Bruggeling die eigen vader het ziekenhuis in schopte: “Ik dacht dat ik het niet ging overleven”

Tot twee keer toe ging een 37-jarige Bruggeling in beschonken toestand zijn eigen vader te lijf. Het slachtoffer hield daar een gebroken voet aan over. M.L. moet nu een alcohol- en drugsverbod respecteren.

Op 21 juli liep een discussie tussen M.L. en zijn toen 71-jarige vader zwaar uit de hand. De beklaagde greep zijn vader bij de polsen en tijdens de daaropvolgende schermutseling viel de zeventiger met zijn achterhoofd op een vensterbank. Toen de politie arriveerde, lag L. te slapen. Naar eigen zeggen was hij die dag zwaar beginnen te drinken door liefdesverdriet en herinnerde hij zich niets meer.

Een week later ging M.L. zijn vader opnieuw te lijf. Deze keer zou hij het slachtoffer als een bezetene geschopt en geslagen hebben. “Ik vreesde dat ik het niet ging overleven”, verklaarde de vader achteraf. De zeventiger hield aan de feiten een gebroken voet over. Hij was zes weken arbeidsongeschikt. Toen de politie arriveerde, lag M.L. opnieuw dronken in zijn bed en kon hij zich naar eigen zeggen niets herinneren.

Alcohol- en drugsverbod

Op zijn proces drukte M.L. zijn spijt uit. Hij verklaarde te beseffen dat hij moet stoppen met drinken en nam intussen al stappen om zijn verslaving aan te pakken. De rechter legde hem veertien maanden voorwaardelijke celstraf op. De beklaagde zal zich de komende vier jaar onder andere aan een alcohol- en drugsverbod moeten houden. (AFr)