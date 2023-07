Voorwaardelijke celstraf van vier jaar voor jongeman (19) uit Roeselare die seks had met minderjarigen

Een 19-jarige uit Roeselare is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier jaar omdat hij meermaals seks had met meisjes tussen 12 en de 14 jaar oud. Met een 13-jarige had hij ook een relatie.

Het was de moeder van een van de meisjes die aan de alarmbel trok nadat ze had vernomen dat de beklaagde haar dochter tot seks had gedwongen. Uit onderzoek bleek dat de 19-jarige seks had met drie minderjarige meisjes. Twee van hen zeiden dat ze werden aangerand. De man beweerde dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde.

Geen schuldinzicht

Volgens de procureur had de beklaagde geen enkel schuldinzicht en zag hij het probleem niet. Maar tijdens het proces zei zijn advocaat dat het ondertussen was doorgedrongen, nadat hij enkele maanden in de cel zat omdat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd.

De Kortrijkse strafrechter gaf de man nog een kans en veroordeelde hem tot een celstraf van vier jaar, waarvan vier maanden effectief en de rest met probatievoorwaarden. Hij wordt voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet, krijgt contactverbod voor minderjarigen tot 16 jaar en moet plaatsen mijden waar veel minderjarigen komen. “U moet zich ook residentieel laten opnemen en behandelen”, zo zei hij tegen de 19-jarige. “U heeft er alle belang bij om deze voorwaarden strikt na te leven, anders moet u effectief voor vier jaar naar de gevangenis.”