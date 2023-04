Voorwaardelijke celstraf maar wel boete voor seks en drugs op appartement zeventiger uit Kortrijk

73 jaar, hardhorig en aangewezen op een wandelstok om zich moeizaam te verplaatsen. Een man uit Kortrijk kreeg dinsdag in de herfst van zijn leven nog een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden en een boete van 4.000 euro omdat hij bij het aanbieden van seksuele diensten ook drugs ter beschikking stelde.

De politie kreeg Roland G. begin 2022 in het vizier omdat hij op een website reclame maakte voor seksuele diensten op zijn appartement. Geïnteresseerden konden er onder meer tegen betaling gebruik maken van een toestel dat hun lusten bevredigde.

Tijdens die sessies kon er drugs of stimulerende medicatie worden gebruikt. Een huiszoeking leverde onder meer speed en cocaïne op. “Ik heb een stommiteit begaan”, gaf de man aan de rechter toe. “Ik gebruikte zelf gewoon wat drugs in het weekend, maar daar ben ik mee gestopt.” Bij de huiszoeking kon ook 2.105 euro in beslag genomen worden. In totaal verklaarde de rechter 3.630 euro verbeurd. (LSi)