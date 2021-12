Voorwaardelijke celstraf maar wel 20.000 euro schadevergoeding na messteek tijdens ruzie

Een 48-jarige man uit Zwevegem moet zijn ex-partner een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen. Hij trok haar tijdens een ruzie aan de haren, sloeg en beet haar en stak uiteindelijk met een aardappelmesje. Als hij zich aan enkele voorwaarden houdt, blijft de uitgesproken celstraf van 12 maanden voorwaardelijk.

“Als je toch dood wil, zal ik je een beetje helpen”, snauwde Arne M. uit Zwevegem op 1 september 2020 zijn vriendin, die al een zelfmoordpoging achter de rug had, toe. Hij stak haar met een aardappelmesje in de buik. Het was het einde van een destructieve relatie die zo’n twee jaar duurde en regelmatig met geweld gepaard ging. Toen de vrouw hem vertelde dat ze hem zou verlaten, stortte hij zich in de drank. Die dag had hij al 12 pinten achterover gekapt. Na een nieuwe discussie greep M. zijn partner bij de haren, sleurde haar uit de zetel, nam haar bij de keel, beet haar in de wang en scheurde de kleren van haar lijf. Uiteindelijk vielen de verwondingen na de messteek mee maar het einde van de relatie was meteen helemaal bezegeld. “De steek gebeurde niet met opzet, maar tijdens een schermutseling”, vond M. (LSi)