Voorwaardelijke celstraf maar effectieve boete voor dertiger na slagen aan ex en belaging eigen moeder in Wervik

In de hoop dat er komaf gemaakt zou kunnen worden met de alcohol- en drugsverslaving van haar zoon. Daarom diende een vrouw uit Wervik klacht in tegen haar eigen 37-jarige zoon uit Wervik. Hij kreeg op zijn proces voor de rechtbank in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een effectieve boete van 1.200 euro voor bedreiging en belaging van zijn moeder maar ook voor slagen aan zijn ex.

De moeder diende klacht in nadat ze om de haverklaplastig werd gevallen en bedreigingen kreeg te slikken van haar zoon Fidjy O. Een radeloze poging om er voor te zorgen dat er misschien toch iets zou veranderen. De ex van O. heeft het al lang helemaal gehad met de man.

Een contact- en straatverbod is al langer actief maar op 23 november 2021 kreeg ze bij het afhalen van één van hun kinderen pepperspray in het gezicht. “Parfum”, hield O. vol. “Hij voelt zich onaantastbaar en komt nergens opdagen”, klonk het bij haar advocate. Ook op het proces in Kortrijk was hij niet aanwezig.

