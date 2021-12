Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor Roemeen met ‘toevallig’ ontbloot geslachtsdeel in Carrefour

Een 27-jarige Roemeen die in ons land op vakantie was bij zijn broer is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden en een effectieve boete van 600 euro voor openbare zedenschennis in warenhuis Carrefour in Meulebeke. Twee vrouwen zagen hem met ontbloot geslachtsdeel tussen de rekken rondlopen.

Op 4 november 2021 rond 17.30 uur merkten een moeder en haar dochter Emanuel T. (27) tijdens hun boodschappen een eerste keer op aan de zuivelafdeling van het warenhuis. Zijn geslachtsdeel hing uit zijn broek en hij stond in het midden van de rayon. Wie wou passeren, moest tegen hem aanschuren. Op die manier liep hij minutenlang door verschillende gangen, tot een winkelbediende hem bij de kraag kon grijpen. Maar nog voor de politie ter plaatse was, probeerde hij te ontsnappen. Dat mislukte omdat hij op de parking opnieuw staande kon worden gehouden.

“Plots toevallig uit broek”

“Net voor ik de winkel binnen ging, moest ik plassen”, verdedigde de Roemeen zich. “Omdat er iemand aan kwam, moest het vlug gaan en kreeg ik mijn onderbroek niet naar boven en mijn broek niet dicht. Daardoor bengelde mijn geslachtsdeel plots toevallig uit mijn broek.” Een uitleg die de rechter als “totaal ongeloofwaardig” bestempelde. Aan moeder en dochter moet hij een schadevergoeding van 870 euro betalen. (LSi)