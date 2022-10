Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor Nederlander die agenten na verwijdering uit café in ’t straatje bedreigt

Een 26-jarige Nederlander uit Kortrijk die in ’t straatje uit café De Geverfde Vogel was gezet, misdroeg zich nadien tegen enkele agenten. Hij dreigde er mee de agenten met een kalasjnikov met 10 kogels te zullen vermoorden. Het leverde hem voor de rechtbank in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een effectieve boete van 800 euro op.

Op 4 juni 2022 raakten de gemoederen in café De Geverfde Vogel verhit. Rotterdammer Djivani S. uit Kortrijk werd buitengezet en discussieerde met de portier. Toen agenten ter plaatse kwamen, ging de discussie verder. Toen de agenten aanstalten maakten om te vertrekken, gaf S. één van hen een vuistslag.

Daarna escaleerde de situatie. Bij overbrenging naar het commissariaat spuwde hij en dreigde hij agenten te vermoorden. De openbare aanklager vroeg de rechter een celstraf van 8 maanden uit te spreken maar de rechter was heel wat milder. “Ik vroeg om mijn spullen in het café te mogen ophalen maar dat mocht niet”, aldus S. “Ik ben normaal vriendelijk maar ging dan ook dwars liggen. Ik heb er veel spijt van. Ik gaf geen vuistslag maar een duw. Die bedreigingen gebeurden uit boosheid.” (LSi)