Voorwaardelijke celstraf en boete voor dronken Roemeen die in hand agent beet

Omdat hij bij zijn arrestatie in de hand van een agent beet, kreeg een dronken Roemeen van de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van 800 euro.

Twee agenten reden op 27 mei 2021 naar het Roeselaarse station omdat er meldingen binnenliepen dat een dronken man er voor overlast zorgde. Ter plaatse bleek Marian T. uit Veurne inderdaad in een dronken bui rond te lopen. Toen de politie hem bestuurlijk wou aanhouden, ging het fout. T. verzette zich hevig en probeerde naar de agenten uit te halen. Dat mislukte maar hij slaagde er wel in te schoppen en te bijten. Nadat hij in de cel zijn roes had uitgeslapen, herinnerde T. zich nog maar weinig van wat was gebeurd. (LSi)