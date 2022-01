Voorwaardelijke boete voor jonge Franse drugskoerier (19)

Een 19-jarige Fransman uit Roubaix heeft van de rechter in Kortrijk enkel maar een voorwaardelijke boete van 2.000 euro gekregen voor het bezit van drugs in zijn auto in Menen. Hij ontkende drugskoerier te zijn.

Op 26 oktober 2021 kon Abdallah B. (19) met zijn auto in Menen langs de kant gezet worden. De wagen stond geseind als betrokken in drugsdossiers. In de middenconsole van de wagen vonden de agenten 8 gram cocaïne, 2 gram heroïne en 398 euro cash geld.

“In Frankrijk is hij goed gekend bij de politie voor drugsinbreuken. Bovendien werd de auto een maand lang dagelijks aan de grens gespot. Hij deed dus dienst als drugskoerier vanuit Noord-Frankrijk naar ons land”, aldus de openbare aanklager.

Leefgeld

“Ik kocht de drugs in Doornik en ging naar een feestje in Halluin”, aldus B. “Het geld was mijn maandelijkse leefgeld.”

(LSi)