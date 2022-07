Voorman die systeem uitkiende voor containerdiefstallen in Zeebrugse haven krijgt 110 uur werkstraf

Vier havenarbeiders zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan diefstal van sterke drank, parfum en waspoeder uit containers op de terreinen van C.RO Ports in Zeebrugge. Voorman P.L. (51) uit Lissewege kreeg als spilfiguur 110 uur werkstraf

Het havenbedrijf C.RO Ports uit Zeebrugge had al enige tijd af te rekenen met diefstallen uit containers toen een alerte chauffeur op 8 juli 2020 merkte dat het zegel van zijn huiftrailer op de grond lag. Er bleken enkele dozen uit de lading verdwenen waarna de controles verscherpt werden. Uiteindelijk wezen camerabeelden uit dat voorman P.L., een Lissewegenaar met 32 jaar dienst, achter de diefstallen zat. Ook op 2, 4 en 6 augustus sloeg hij toe door zegels met een kniptang te verwijderen. De vijftiger had het vooral gemunt op dozen met alcoholische dranken.

“Door zijn functie wist hij perfect waaruit de lading bestond”, stelde de raadsman van C.RO Ports. “Soms vroeg hij andere dokwerkers om bepaalde containers buiten het zicht van de camera’s te plaatsen.” Omdat de camerabeelden maar een maand bewaard worden, konden uiteindelijk maar vier feiten ten laste worden gelegd aan P.L. Ook zijn collega’s W.D. (60) uit Dudzele, J.A. (37) uit Bredene en M.C. (42) uit Brugge werden voor de rechter gedaagd.

Spilfiguur

Volgens het parket was P.L. de spilfiguur van een bende die sinds begin 2020 diefstallen pleegde op de kaaien. “De kniptang werd in zijn locker teruggevonden”, stelde procureur Yves Segaert-Vandenbussche. “Bij een huiszoeking in zijn woning werden grote hoeveelheden alcohol, parfums en wasmiddel aangetroffen. Uit berichten op zijn gsm bleek duidelijk dat hij de gestolen drank doorverkocht. De andere beklaagden gingen snel tot bekentenissen over. Deze vier aasgieren maakten misbruik van hun jarenlange staat van dienst om zich schaamteloos te verrijken.”

Volgens advocaat Peter Crutelle beging P.L. een grote stommiteit maar was hij geen bendeleider. “Hij heeft zijn ganse carrière overboord gegooid voor enkele dozen met drank. Die verkocht hij niet maar hij deed er anderen een plezier mee.”

Maar de rechtbank achtte P.L. maandag zowel aan diefstal als bendevorming schuldig. “Het was een uitgekiend systeem waarbij hij telkens beroep deed op de medewerking van verschillende collega’s”, klonk het. De drie anderen werden vrijgesproken voor bendevorming maar kregen elk 70 uur werkstraf voor de diefstallen. Aan C.RO Ports moeten de vier 1.750 euro schadevergoeding betalen. (AFr)