Voormalige ‘Schrik van Koekelare’ krijgt werkstraf voor verkeersagressie in Pittem

Een 34-jarige man uit Pittem heeft voor de Brugse rechtbank zestig uur werkstraf gekregen voor verkeersagressie. Het zware strafblad van de man leverde hem destijds de bijnaam ‘Schrik van Koekelare’ op.

Op 1 juli 2021 was een 56-jarige Diksmuidenaar in Pittem getuige van het roekeloze rijgedrag van de bestuurder van een BMW. Verderop zag de man de wagen op een oprit staan en besloot er een foto van te nemen om aan de politie te bezorgen.

Talloze celstraffen

Hij plaatste zijn bestelwagen aan de kant en het volgende moment verkocht de bestuurder van de BMW hem een slag in het gezicht. D.V. stampte ook nog een deuk in de voordeur van de bestelwagen.

D.V. is verre van onbesproken. De man liep in het verleden al talloze celstraffen op voor geweld, drugs, verboden wapendracht en verkeersinbreuken. In maart 2012 kreeg hij van de politierechter in een klap zes jaar cel opgelegd. Zijn strafregister, dat tientallen pagina’s telt, leverde hem destijds de bijnaam Schrik van Koekelare op. D.V. woonde daar toen nog.

Elektronisch toezicht

Van de feiten in Pittem kon hij zich naar eigen zeggen niets meer herinneren. “Ik was te dronken”, verklaarde hij. D.V. verontschuldigde zich wel en toonde zich bereid de schade te vergoeden. De man werkt tegenwoordig voltijds en staat sinds oktober 2022 onder elektronisch toezicht.

“Hij houdt zich aan de voorwaarden en laat zich ook begeleiden voor zijn agressieprobleem”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Dat verloopt positief.”

De rechter besloot V. een allerlaatste kans te geven. Als hij zijn werkstraf niet correct uitvoert, zal die worden omgezet in zes maanden cel. Voor de verkeersinbreuken kreeg hij eerder al vijf jaar cel van de politierechter, maar die straf werd vrijdagochtend herleid naar achttien maanden effectief. (AFr)