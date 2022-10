Voormalige drukkerij veroordeeld voor arbeidsongeval waarbij Vichtenaar gewond geraakte aan hand

De voormalige drukkerij Hoorens Printing uit Heule en haar toenmalige zaakvoerder hebben voor de Brugse strafrechtbank geldboetes met uitstel gekregen voor een arbeidsongeval waarbij een interimarbeider zware verwondingen opliep aan zijn rechterhand.

Op 11 mei 2019 moest het slachtoffer een drukpers reinigen bij Hoorens Printing in Heule. Zijn rechterhand werd plots gegrepen door de drukrollen waardoor zijn pink, ring- en middelvinger geplet raakten. Door het ongeval is de twintiger uit Vichte het gevoel in die drie vingers kwijt. Hij kan ze ook niet meer volledig strekken en is daarom voor tien procent blijvend arbeidsongeschikt.

Diverse inbreuken

Het arbeidsauditoraat stelde na het ongeval diverse inbreuken vast op de werkvloer. “Zo was er voor de drukpers geen risicoanalyse opgesteld”, stelde arbeidsauditeur Evi De Clercq.

“Er waren ook geen schriftelijke instructies voorhanden en bovendien ontbrak een beschermend rooster aan de machine. Het bedrijf was goed op de hoogte van dat mankement.”

Geldboetes met uitstel

Volgens zijn advocaat was toenmalig zaakvoerder C.H. (59) niet verantwoordelijk voor de gebreken. “Alle nodige veiligheidsprocedures waren aanwezig maar werden niet toegepast”, pleitte hij.

“Hij was zelf niet op de hoogte van die ontbrekende roosters. Het slachtoffer kreeg geen handschoenen omdat hij enkel drukwerk moest stapelen. Hij moest helemaal niet in de buurt van de persen komen.”

De rechtbank zag dat anders en legde C.H. een geldboete op van 4.800 euro, volledig met uitstel. Het bedrijf, dat eind 2020 failliet ging, kreeg een geldboete opgelegd van 24.000 euro, eveneens volledig met uitstel. (AFr)