Voormalige directeur die OCMW oplichtte voor half miljoen euro riskeert vijf jaar cel

De voormalige directeur van het Sociaal Huis in Torhout riskeert in beroep vijf jaar cel voor zwaar gesjoemel. De man drukte op twintig jaar tijd minstens 485.700 euro achterover. “Je hebt ons duizend maal belogen!”

Als directeur van het Sociaal Huis, onderdeel van het Torhoutse OCMW, genoot Dirk S. (67) een onberispelijke reputatie. Maar dat veranderde in november 2016 abrupt toen een alerte medewerkster tijdens zijn afwezigheid een blik op de rekeningen wierp. Dirk S. bleek al sinds 1996 via diverse schimmige constructies OCMW-geld in eigen zakken te stoppen. Het ging om minstens 485.700 euro.

Dirk S. had verschillende manieren ontwikkeld om te sjoemelen. Zo kende hij geld toe aan mensen die nooit om steun hadden gevraagd of die niet meer in Torhout woonden. Om dat te verdoezelen, maakte hij tal van valse documenten op. Hij kreeg in eerste aanleg twee jaar cel, waarvan één jaar effectief en een boete van 2.000 euro. Maar het parket ging in beroep. “Brieven vervalsen, sociale verslagen vervalsen, notulen van het OCMW vervalsen, … Volgens mij was dat alleen al een full time job!”, opende de procureur-generaal de debatten. “In mijn dertig jaar als magistraat sta je in mijn top drie van oplichters! Je hebt ons 20 jaar bedrogen! Je hebt ons 1.000 maal belogen! En dat op de kap van de zwaksten van de maatschappij! De straf van één jaar effectief staat in totale wanverhouding tot wat hier is gebeurd. Als directeur, als openbaar ambtenaar het OCMW een half miljoen lichter maken is de waanzin voorbij.” Hij vorderde daarom vijf jaar cel, de maximumstraf.

De advocate van Dirk S., die nu in Ieper woont, riep verzachtende omstandigheden in, zoals het overschrijden van de redelijke termijn. “De audit dateert al van 2017, dus vijf jaar geleden.” Het inroepen van die verzachtende omstandigheid, deed de procureur-generaal steigeren. “Dit is een wansmakelijke arrogantie en bewijst een gebrek aan berouw!” Maar de advocate van de man wees ook op zijn persoonlijk leven. Intussen is de man gescheiden, is zijn moeder overleden en durft hij niet meer in Torhout te komen. “Nergens vindt hij werk meer, want als je zijn naam intikt in Google, weet men meteen wat hij heeft mispeutert.” De erfenis van zijn moeder en vader dienden inmiddels om een deel van zijn schuld te betalen. Voor het overige betaalt hij zijn schuld af aan 200 euro per maand. “Hij beseft de zwaarwichtigheid van de feiten en voelt zich schuldig. Vijf jaar cel is geen meerwaarde. Hij moet zijn schuld afbetalen en dat doet hij niet vanuit de gevangenis.” Ook Dirk S. gaf zelf zijn fouten toe: “Het was een pervers systeem dat verslavend werkte. Nu is mijn leven om zeep, ik leef vegetatief. Mijn pleegzoon is het enige waar ik mij kan aan optrekken.” Uitspraak op 7 december. (OSM)