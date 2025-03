Voormalig burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd riskeert geen 15 maar 18 maanden celstraf

Francesco Vanderjeugd, de voormalige Open VLD-burgemeester van Staden, riskeert een celstraf van achttien maanden. Eerder had het parket vijftien maanden cel voor hem gevraagd, maar die eis wordt aangepast nu één van de feiten mogelijk zwaarder gekwalificeerd zal worden door de rechtbank. Vanderjeugd zelf blijft bij zijn onschuld. “Hier is van verduistering geen sprake”, pleitten zijn advocaten.

De rechtbank had op 4 februari eigenlijk al uitspraak moeten doen in de zaak tegen Francesco Vanderjeugd. In januari had het parket al 15 maanden celstraf geëist wegens belangenneming, de verdediging van Vanderjeugd vroeg de vrijspraak. In februari had dus een vonnis moeten volgen maar de rechtbank besloot om de debatten te heropenen.

Verduistering schattingsverslag

Eén van de drie aanklachten wegens belangenneming zou namelijk mogelijk geen belangenneming maar verduistering door een openbaar ambtenaar kunnen zijn. Concreet gaat het om de verduistering van een schattingsverslag dat opgesteld werd op vraag van de gemeente Staden voor het pand in de Ieperstraat 101.

De gemeente had haar oog laten vallen op het pand in het kader van de aanleg van een groenzone, maar zag af van de aankoop. Kort nadien kocht de toenmalige burgemeester Vanderjeugd het pand, met zijn neef als tussenpersoon. Later verkocht hij het pand, samen met de woning op huisnummer 97 door aan een projectontwikkelaar.

De vraag die zich nu opwerpt, is of de stroman bij de onderhandelingen over de aankoop van de Ieperstraat 101 gebruik gemaakt heeft van het schattingsverslag dat opgesteld werd op vraag van de gemeente. Dat document mocht namelijk niet verder verspreid worden. Wie dat toch doet, maakt zich mogelijk schuldig aan verduistering. Voor een openbare ambtenaar, zoals een burgemeester, staan daar straffen op tot 10 jaar cel.

Voor het parket is het duidelijk: de feiten die betrekking hebben met de aankoop van de Ieperstraat 101 zijn wel degelijk verduistering. “Aan alle elementen van dat misdrijf zijn voldaan”, klinkt het. De procureur eiste daarop een celstraf van 15 maanden, een boete van 24.000 euro en de verbeurdverklaring van 463.000 euro winsten.

Verdediging betwist

De advocaten van Francesco Vanderjeugd betwisten dat, zoals ze ook de belangenneming betwistten. “Dat schattingsverslag was zelfs niet nuttig, de onderhandelingen waren al goed gevorderd. Het deed helemaal niet terzake. Bovendien zijn de getuigenverklaring daarover ongeloofwaardig”, pleitten Antoine Van Eeckhout en Louis De Groote.

Op de zitting bleek bovendien dat de voormalige eigenaar van de Ieperstraat 97 zich burgerlijke partij stelt in de zaak. “Mijn cliënte had bij de verkoop van haar woning bij de gemeente geïnformeerd wat er mogelijk was. Ze kreeg het antwoord dat er geen mogelijkheden waren, maar later kreeg ze te horen dat de burgemeester het had gekocht én verkocht met een grote meerwaarde. Ze voelt zich nu benadeeld”, aldus de advocate van de dame. De advocaten van Francesco Vanderjeugd vinden dat die vordering niet toegelaten is.

De rechtbank zal een vonnis vellen op 18 maart.