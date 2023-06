Voormalig badmeester (65) die kinderen lastigviel aan zwembad Lichtervelde krijgt voorwaardelijke celstraf voor bezit van kinderporno

Een 65-jarige man uit Wingene heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit van kinderporno.

Vorige zomer was J.V. aanwezig in het zwembad van Lichtervelde waar hij jonge kinderen tegen zich aantrok en aanraakte bij de heupen. De politie werd verwittigd en die trof tijdens een huiszoeking kinderporno aan op de computer van de zestiger. Het ging om 105 gewiste naaktfoto’s van minderjarigen die seksuele handelingen stelden. In zijn woning hingen ook zelfgeschilderde naaktportretten van minderjarige meisjes.

Functie misbruikt

Volgens het parket duikt J.V. al jarenlang op in zwembaden over heel het land waar hij telkens kinderen benadert en ook aanraakt. Hij speelde ook jarenlang kerstman en was ook redder in een zwembad. “Die functie misbruikte hij om meisjes aan te spreken en te vragen of hij foto’s van hen mocht nemen”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste.

Schilderijen

Aanvankelijk leek de Wingenaar niet meteen bereid om hulp te zoeken, maar intussen gaf hij zelf aan een ongezonde interesse te hebben in jonge meisjes en wordt hij psychologisch begeleid. Voor de naaktfoto’s op zijn computer had J.V. een opmerkelijke uitleg. “Ik had die nodig voor mijn schilderijen”, beweerde hij.

Als een van de voorwaarden die de rechtbank hem oplegde moet J.V. zijn contacten met minderjarigen laten monitoren. “Zo nodig moet hij ook bepaalde plaatsen mijden als ze als risicovol worden beschouwd”, klonk het. (AFr)