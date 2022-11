Voor rechter voor hondenverwaarlozing, ondanks levenslang verbod op houden van dieren

Ondanks het feit dat de man eerder bij verstek een levenslang verbod op het houden van dieren werd opgelegd, werd M.V. opnieuw gedagvaard voor de rechter voor feiten met dieren. Dit keer gaat het om honden die werden verwaarloosd.

Een koppel uit Diksmuide moest zich maandagmorgen voor de rechtbank van Ieper verantwoorden voor het verwaarlozen van honden, maar ze stuurden hun kat naar het beklaagdenbankje. Voor M.V. was het nochtans niet de eerste keer dat hij over de schreef ging met dieren. In 2019 werd de man, die uit Oost-Vlaanderen afkomstig is, eveneens bij verstek veroordeeld tot een levenslang verbod op het houden van dieren wegens verwaarlozing. De man verdween een tijdje van de radar, maar pleegde nu feiten in Diksmuide. Hij en zijn partner riskeren nu een geldboete en opnieuw een verbod op het houden van dieren.