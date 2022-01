Voor moord veroordeelde vijftiger strijkt onterecht uitkeringen op

Achttien jaar nadat hij mee veroordeeld werd voor de moord op een bankier uit Ingelmunster staat Yoeri V. (51) uit Roeselare opnieuw voor de rechtbank. Deze keer voor fraude. De vijftiger streek namelijk onterecht uitkeringen op, zelfs terwijl hij in de cel zat. Hij riskeert nu een gevangenisstraf.

Yourik V. (51) uit Roeselare stond in het voorjaar van 2004 samen met vier kompanen voor het hof van assisen. Ze werden verdacht van de moord op Dirk Strobbe (39) in Lendelede.

Zeven jaar cel

Het slachtoffer was een bankier uit Ingelmunster en werd in 1994 gewurgd in nachtbar Le Figaro. De man werd meteen ook voor 200.000 euro bestolen. De daders dumpten zijn lijk na de feiten in het Noord-Franse Roubaix.

Yourik V. zou daar bij geweest zijn en de volksjury oordeelde dat hij ook bij de moord zelf betrokken was. Hij kreeg uiteindelijk een celstraf van zeven jaar opgelegd.

Dertig veroordelingen

Maar na zijn vrijlating belandde hij niet bepaald op het rechte pad. Hij werd de afgelopen jaren meermaals veroordeeld. In totaal heeft hij dertig veroordelingen op zijn strafregister staan.

De meeste daarvan liep hij in de politierechtbank op. De feiten waarvoor hij zich vrijdagmorgen in de Brugse correctionele rechtbank moest verantwoorden dateren van in de periode 2018 tot 2020. Hij had in die periode een knipperlichtrelatie met de gevangenis.

Heel wat uitkeringen

Het nieuwe onderzoek startte eigenlijk naar aanleiding van een vermoeden van domiciliefraude. Volgens het gerecht woonde hij samen met zijn vriendin, terwijl ze allebei wel een uitkering als alleenstaande kregen.

Tijdens dat onderzoek bleek dat Yoerik V. onterecht heel wat uitkeringen ontving. Ook in de periodes dat hij in de gevangenis zat. Het ging volgens het arbeidsauditoraat om 17.500 euro aan ziekte-uitkeringen en 12.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen. Bovendien bleef hij die periode ook nog een leefloon van het OCMW ontvangen.

Elektronisch toezicht

Het arbeidsauditoraat vroeg om de man een werkstraf van 120 uren te geven. Volgens zijn advocaat probeert Yoerik V. zijn leven weer op orde te krijgen. “Hij is vrij onder elektronisch toezicht. En hij werkt in een frituur”, zei meester Klaas Van Dorpe.

“Hij is zijn schulden op die manier aan het afbetalen.” De rechter stelde de zaak uit om de man de kans te geven om al een deel van de onterecht ontvangen uitkeringen terug te betalen. Op 9 september gaat de zaak verder. (TMG)