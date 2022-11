Voor moord veroordeelde Roeselarenaar krijgt 120 uur werkstraf omdat hij achter tralies uitkeringen bleef opstrijken

Ruim achttien jaar nadat hij mee veroordeeld werd voor de moord op een bankier in Ingelmunster heeft Yoerik V. (51) uit Roeselare voor de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor uitkeringsfraude.

Op 23 december 1994 werd bankier Dirk Strobbe uit Ingelmunster op 39-jarige leeftijd met een sjaal gewurgd in nachtbar Le Flamingo in Lendelede. De daders gingen aan de haal met zijn wagen en ongeveer acht miljoen frank of 200.000 euro. Zijn lichaam werd achteraf gedumpt in het Noord-Franse Roubaix. Spilfiguur Dominique Denoyelle, een Noord-Franse gangster, kreeg 25 jaar cel. Yoerik V. kreeg zeven jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord en het wegmaken van het lichaam.

Zijn veroordeling bracht Yoerik V. allerminste op het rechte pad. De man verzamelde intussen al 30 veroordelingen, hoofdzakelijk voor verkeersinbreuken. Tussen 2018 en 2020 zat de man meermaals in de gevangenis en volgens het arbeidsauditoraat bleef de Roeselarenaar in die periodes uitkeringen opstrijken. De fraude kwam aan het licht door een onderzoek naar domiciliefraude. Volgens het gerecht woonde V. samen met zijn vriendin, terwijl ze allebei wel een uitkering als alleenstaande ontvingen.

Voor domiciliefraude werden uiteindelijk onvoldoende bewijzen gevonden, maar het onderzoek wees uit dat V. ten onrechte 17.500 euro aan ziekte-uitkeringen en 12.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen had opgestreken. Bovendien was hij al die tijd ook nog een leefloon van het OCMW blijven ontvangen. Volgens advocaat Klaas Van Dorpe is V. nu terug op het juiste pad. “Hij is vrij onder elektronisch toezicht en werkt in een frituur”, pleitte hij. “Zo kan hij z’n schulden afbetalen. Hij heeft ook een regeling getroffen met het OCMW en met zijn ziekenfonds.” (AFr)