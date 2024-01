“Voor ik je van je leven ontneem, verkracht ik je nog”: man stuurt doodsbedreigingen naar HR-consulente nadat hij werd ‘buitengepest’ op werk

Doodsbedreiging en expliciete seksuele opmerkingen waren maandenlang het deel van een HR-consulente. Uiteindelijk kon achterhaald worden wie de dader was. Die moest zich woensdagmorgen verantwoorden voor de rechtbank. Hij riskeert vier maanden cel.

Ze dacht eerst dat het gewoon spam was. Op 28 februari vorig jaar kreeg een HR-consulente uit Kuurne een vreemde mail van ene thekiller@hotmail.com met de boodschap: “Een grote actie is voorbereid, dit wordt vervolgd.” De vrouw negeerde het bericht. Tot de firma waarvoor ze in onderaanneming werkte haar op de hoogte bracht van nog meer onrustwekkende berichten.

Aangifte

Die kwamen onder meer van het mailadres thewalkingdead@hotmail.com. De inhoud liet niks aan de verbeelding over. “Ik heb nog een cadeautje. Voor ik je van het leven ontneem, verkracht ik je nog” of “Geniet van je laatste dagen”, en dat zijn er nog maar enkele. Alarmerend en daarom werd aangifte gedaan.

Na lang zoeken, kon achterhaald worden dat de verzender Stijn S. (29) uit Zonnebeke was. Woensdagmorgen moest hij zich verantwoorden voor doodsbedreigingen en seksuele belaging. Hij erkende zijn fout, maar kroop vooral zelf in de slachtofferrol.

Hij kende haar van zijn vorig werk in Menen. “Ik heb ze leren kennen als human resource-dinges. Ik werd buitengepest op mijn werk. Zuiver van de stress herviel ik in mijn epilepsie en daarmee treiterden ze me. Ik weet dat ik domme dingen stuurde, maar ik was toen geen normale mens”, vertelde hij de rechter.

Vier maanden cel en boete

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro; “Zo’n gedrag kan niet door de beugel. Zelfs als hij al gepest was, dan had hij nog niet het recht om zulke denigrerende opmerkingen te sturen. Die zorgden zeker en vast voor een gevoel van onveiligheid en onbehagen.”