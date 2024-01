“Voor ik je van je leven ontneem, verkracht ik je”: geen straf, wel gedragstherapie voor man die doodsbedreigingen stuurt naar HR-consulente

Stijn S. (29) uit Zonnebeke voelde zich buitengepest bij zijn werkgever en wreekte zich online tegen een HR-consulente. Hij stuurde haar doodsbedreigingen en expliciete seksuele opmerkingen, maar wordt niet gestraft. Wel moet hij therapie volgen.

“Zo’n gedrag kan niet door de beugel. Zelfs als hij al gepest was, dan had hij nog niet het recht om zulke denigrerende opmerkingen te sturen. Die zorgden zeker en vast voor een gevoel van onveiligheid en onbehagen”, vond de parketmagistraat.

Voorwaarden

Die eiste een celstraf van vier maanden voor Stijn S. De 29-jarige man uit Zonnebeke kreeg van de rechter echter de gunst van de opschorting. Wel kreeg hij voorwaarden opgelegd. Zo moet de man gedragstherapie volgen waarbij hij onder meer moet werken aan zijn zelfbeheersing en zijn sociale vaardigheden.

Dat zou wel eens van pas kunnen komen. De man stuurde namelijk niet mis te verstane berichten naar een HR-consulente uit Kuurne. Omdat het moeilijk liep met de man op zijn werk in Menen, moest zij kijken wat er kon verbeteren. Uiteindelijk verloor de man zijn werk. Hij werd naar eigen zeggen buitengepest en kon dat niet verkroppen.

Aanval

Daarom zette hij digitaal de aanval in op die HR-consulente. Met valse e-mailadressen als thekiller@hotmail.com en thewalkingdead@hotmail.com stuurde hij doosbedreigingen en seksuele opmerkingen. “Een grote actie is voorbereid, dit wordt vervolgd”, klonk het eerst, daarna verzwaarde de toon. “Ik heb nog een cadeautje. Voor ik je van het leven ontneem, verkracht ik je nog” of “Geniet van je laatste dagen.”

“Zuiver van de stress herviel ik in mijn epilepsie en daarmee treiterden ze me. Ik weet dat ik domme dingen stuurde, maar ik was toen geen normale mens”, kroop de man zelf in de slachtofferrol, maar dat mocht dus niet baten. De vrouw krijgt nu een schadevergoeding van 1.100 euro. (JDr)