Volledig voorwaardelijke celstraf maar verplichte begeleiding voor jonge stalker uit Harelbeke

Een 24-jarige jongeman uit Harelbeke die de voorbije jaren via sociale media tientallen meisjes stalkte met oneerbare voorstellen moet niet naar de cel, op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden voor zijn drugs-, seksuele en alcoholproblemen. Doet hij dat niet, dan wachten 28 maanden celstraf. Hij moet zich ook houden aan een verbod op sociale media zolang hij nog met seksuele problemen kampt.

In april 2021 postte een meisje uit Roeselare een bericht op haar Facebookpagina. Daarin schetste ze dat ze al anderhalf jaar lang via Messenger lastig gevallen was door Thorben B. uit Harelbeke. Of ze geen zin had in een date, wilde hij weten. “Maar ik heb al enkele jaren een relatie met iemand en dus wees ik hem beleefd af”, vertelde het meisje.

“De toon van de conversatie veranderde echter onmiddellijk. Hij probeerde me te overtuigen, door te stellen dat hij een man was met geld, dat hij me alles kon geven. Ik was niet onder de indruk en zette de conversatie stop. Maar hij bleef berichten sturen, ook nadat ik hem geblokkeerd had. Gewoon even een ander profiel aanmaken en daar was hij weer. Hij stuurde zelfs enkele keren berichten via vrienden van hem. Doodsbedreigingen, onder andere, maar ook foto’s waarop te zien was dat hij een wit poeder snoof. ‘K wil coke snuiven op je booty’, stuurde hij. Ik was op een avond zo bang dat hij mij zou komen opzoeken dat ik de noodcentrale belde. Na mijn Facebookpost reageerden tientallen meisjes die ook door hem benaderd waren. Ze durfden niet allemaal klacht indienen omdat ze bang waren.” In de dagvaarding stonden slechts zes slachtoffers opgenomen.

Eerder al gewaarschuwd door justitie

De nare ervaringen van het meisje uit Roeselare startten al in 2020. “Maar zelfs in 2022, nadat hij aldoor justitie was gewaarschuwd, stuurde hij via Twitter 120 berichten in enkele uren naar een ander meisje”, aldus advocaat Jan Leysen. “Hij dreigde er mee berichten te verspreiden op de schoolcampus KULAK en haar op te zoeken.” “Ik kwam hem tegen in provinciaal domein De Gavers en begon via Twitter en Messenger berichten te krijgen. Hij wilde zelfs betalen voor pikante foto’s”, vertelde nog een ander meisje dat het pad van de Harelbekenaar kruiste.

Eind oktober 2020 ging een ander, 21-jarig slachtoffer op zijn vragen in. Thorben B. betaalde 280 euro, maar vroeg om steeds meer naaktfoto’s en -filmpjes. Hij vroeg het meisje zelfs zichzelf te bevredigen, dit te filmen en door te sturen. Toen ze wou stoppen, werd hij kwaad, dreigde er opnieuw mee de foto’s en filmpjes te verspreiden of zichzelf van het leven te beroven.

Verbod op sociale media

De jonge Harelbekenaar gaf telkens toe dat hij over de schreef ging, maar bleef wel maar verder doen. “Het valt niet goed te praten en ik heb er spijt van”, aldus de jongeman. “Ik sloot mijn accounts op sociale media af en wil zelfs een verbod op sociale media aanvaarden. Af en toe herval ik toch opnieuw in mijn alcoholverslaving en dan grijp ik toch naar die sociale media terug. Maar ik probeer mijn leven her op te bouwen. Ik was een echt varken, jaagde al mijn spaargeld er door, bracht mijn ouders in diskrediet,… Ik ga nu zeven dagen op zeven werken om schulden af te betalen en gaf zelfs mijn grootste hobby, supporteren voor Club Brugge op de thuiswedstrijden, daar voor op.” (LSi)