“Volledig in paniek geslagen”: vijftiger veroordeeld na kilometerslange achtervolging die met kogel eindigde

“Een achtervolging zoals in ‘Fast and Furious’? Helemaal niet, eerder eentje uit een Urbanusfilm.” Advocaat Thomas Vandemeulebroucke probeerde bij de verdediging van een 51-jarige man uit Wervik de angel uit de strenge vordering van dertig maanden celstraf te halen. Tal van politiemotoren en -voertuigen moesten hem op 13 juli kilometerslang tussen Ingelmunster en Ardooie achterna zitten. Tot er een schot viel. Woensdag kreeg hij zijn straf te horen.

13 juli 2024. Het is Ingelmunster Zomert in het centrum en de beats van Sylver en dj Wout vullen de zomernacht als tal van aanwezigen plots heel wat politiemotoren en -voertuigen aan het Marktplein voorbij zien rijden. Niet eens aan zo’n hoge snelheid, reden waarom er dan ook weinig acht op geslagen wordt. Wat niemand beseft, is dat er wel degelijk een achtervolging bezig is op de witte Peugeot Partner van Mario M. (51) en zijn partner. Een motorrijder van de politiezone Midow had het voertuig even voordien in de Kortrijkstraat willen doen stoppen omdat hij door het openstaande raam van de auto een cannabisgeur had waargenomen. Maar dat was buiten chauffeur Mario M. gerekend. Hij trok zich niets van het zwaailicht of de sirene aan en reed lustig verder. Via Emelgem naar De Tassche in Ardooie. De rit stokt in de doodlopende verkaveling van de Boerderijstraat, maar ook daar is M. niet van plan te stoppen. Hij rijdt door een hek, maakt een toertje in een weide en maakt aanstalten om opnieuw weg te vluchten. Waarop een agent een schot lost. Wat verderop, op het kruispunt van de Izegemseaardeweg en de Populierstraat in Roeselare, duikt de bestelwagen de struiken in en kunnen inzittenden Mario M. en zijn partner opgepakt worden.

Geen onbekende

Zes maanden later zit Mario M. nog altijd in de cel. In de auto konden speed, mdma, lsd, joints, twee wapenstokken, een jachtmes en patronen gevonden worden. Bovendien stond de Peugeot Partner geseind als gestolen en was de auto niet ingeschreven noch gekeurd. M. is geen onbekende voor het gerecht, want hij liep al vijftien eerdere veroordelingen op.

Voor de rechtbank in Kortrijk moest hij zich nu verantwoorden voor gewapende weerspannigheid, drugsbezit en inbreuken op de wapenwet. Zijn partner staat terecht voor drugsbezit en inbreuken op de wapenwet. “Er was een achtervolging in ware ‘Fast and Furious’-stijl nodig om hem te stoppen”, vond de openbare aanklager. Ze vorderde een celstraf van dertig maanden en een boete van 10.000 euro voor alle inbreuken.

Urbanus

Advocaat Thomas Vandemeulebroucke probeerde het spektakel uit de achtervolging en de vordering te halen. “Dit was geen ‘Fast and Furious’-achtervolging met blitse, snelle, felgekleurde bolides maar eerder een achtervolging zoals ineen Urbanusfilm met een Peugeot Partner”, vond hij. “Het grootste deel van de achtervolging gebeurde aan 30-40 kilometer per uur. Er is nooit een agent in gevaar geweest. Akkoord, hij week eens uit naar links toen een combi hem wou inhalen. Er vraagt geen enkele agent een schadevergoeding, dat zegt toch genoeg. Als er iemand in gevaar is gebracht, is het M. want de kogel van de schietende agent belandde net onder de zijspiegel van de auto.”

Hij vroeg de rechter aan Mario M. een werkstraf te geven. “Ik was die nacht volledig in fout”, gaf hij toe. “De agenten deden ook maar hun job. Ik ben in paniek geslagen.” De rechter gaf hem een effectieve celstraf van 27 maanden en een boete van 9.000 euro. Zijn partner kreeg vier maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 8.800 euro. (LSi)