Volksjury samengesteld op proces over oudermoord in Boezinge

Zes vrouwen en zes mannen zijn dinsdag uitgeloot om in de volksjury te zetelen op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33). De Boezingenaar staat terecht voor oudermoord op zijn vader Ghislain Vandecasteele (55) in juli 2019. Onder invloed van cocaïne bracht hij het slachtoffer zestien messteken toe.

Cédric Vandecasteele belde op 25 juli 2019 rond de middag zelf naar de hulpdiensten om te melden dat hij zijn vader had neergestoken. Even daarvoor had de beschuldigde ook zijn moeder al verwittigd. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Ghislain Vandecasteele stierf aan de gevolgen van zestien messteken in de borstkas.

Na zijn arrestatie moest de verdachte door meerdere agenten in bedwang gehouden worden. Hij was zelfs zodanig buiten zinnen dat hij moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Drugsprobleem

Het onderzoek wees uit dat Cédric Vandecasteele al een tijdje kampte met een drugsprobleem. De beschuldigde kickte in 2015 af van de cannabis en de cocaïne, al zou hij vrij snel hervallen zijn. Kort voor de feiten had hij opnieuw een kleine hoeveelheid cocaïne aangekocht. Een deel van de drugs had hij net voor de onaangekondigde komst van zijn vader gebruikt.

Ghislain Vandecasteele hielp zijn zoon immers met de verbouwingen aan zijn woning, maar door de voorspelde hitte zouden ze die bewuste dag niet werken. Volgens de gerechtsdeskundigen is het geloofwaardig dat de beschuldigde in een psychotische toestand belandde door de cocaïne. Onder invloed van cocaïne zou er volgens zijn moeder eerder al sprake geweest zijn van psychoses.

Door de coronamaatregelen kon de jurysamenstelling dinsdagnamiddag opnieuw niet in de assisenzaal gehouden worden. De kandidaat-juryleden werden in drie groepen van telkens dertig mensen opgeroepen, zodat steeds voldoende afstand gehouden kon worden. Het eigenlijke proces zal wel in de vaste assisenzaal plaatsvinden.

Vrijdagochtend echte start

Op het assisenproces zal de beschuldigde verdedigd worden door meester Johan Platteau en meester Tine Decoster. Meester Kris Vincke is de raadsman van de echtgenote van het slachtoffer. Zijn dochter wordt op haar beurt bijgestaan door meester Filip De Reuse en meester Floor Ameye. De burgerlijke partijen zijn dus respectievelijk de moeder en de zus van de beschuldigde, maar het is nog niet duidelijk welk standpunt zij over de feiten zullen innemen. Michel Van de Werf van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces gaat vrijdagochtend echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. Maandagochtend zal de beschuldigde zoals gebruikelijk verhoord worden door voorzitter Joeri Pieters. Daarna komen de eerste van in totaal 54 getuigen aan het woord. Opvallend genoeg zal een andere moordverdachte moeten getuigen over zijn voormalige celgenoot Vandecasteele. De uitspraak wordt in principe op vrijdag 25 februari verwacht. Voor oudermoord riskeert Cédric Vandecasteele levenslange opsluiting.