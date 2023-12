Voetballer niet gestraft voor onderlinge vechtpartij in jeugdherberg in Koksijde

Een 25-jarige voetballer uit Nazareth kreeg van de rechter in Veurne een autonome probatiestraf nadat hij in een jeugdherberg in Koksijde tijdens een stage slaags raakte met een andere speler. Volgens D.D. was er sprake van uitlokking.

De feiten dateren van 6 augustus vorig jaar in jeugdherberg Peerdevisser in Koksijde. “Er was een stage voor voetbalclubs en daar was ook D.D. op aanwezig”, sprak de procureur. “Na een nacht met het nodige alcohol keerden de spelers om 5.30 uur terug in de herberg. Daar kwam het tot een discussie tussen D.D. en een andere speler. Op camerabeelden is te zien hoe die laatste eerst een slag maakte in de richting van D.D., maar die daarop fors reageerde. Hij gaf verschillende slagen en een schop terug, gooide de andere man tegen een kickertafel waarop die schijnbaar het bewustzijn verloor. De man moest genaaid worden en liep een blauw oog op. Het klopt wel dat het D.D. was die de hulpdiensten belden en niet de vrienden van het slachtoffer.”

Cursus agressiebeheersing

Volgens D.D. had hij die nacht teveel gedronken en reageerde hij daarom buitensporig. “Hij drinkt nu alleen nog bij speciale gelegenheden. We willen wel opmerken dat dit een duidelijk geval van uitlokking is waarbij het slachtoffer eerst zelf sloeg.” Er was acht maanden cel geëist, maar de rechter gaf D.D. enkel de autonome probatiestraf. Zo moet hij als voorwaarde een cursus agressiebeheersing volgen. (JH)