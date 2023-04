Visser gooit molotovcocktail naar sluis in Oostendse haven om ex-werkgever te saboteren: een jaar cel

Een 41-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor opzettelijke brandstichting.

Op 9 december vorig jaar trok O.P. samen met zijn Diksmuidse kompaan S.V. (36) naar de haven van Oostende. De Oostendenaar was kort voordien zijn werk als visser kwijtgespeeld en wou wraak nemen op zijn ex-werkgever. In de haven gooide hij een molotovcocktail in de richting van de sluis. Zo hoopte P. dat er geen boten meer zouden kunnen uitvaren. Het projectiel ontplofte, maar de schade bleef uiteindelijk al bij al beperkt.

Gefrustreerde ex-visser

De politie kon het duo ter plaatse arresteren. Sindsdien zit O.P. in voorhechtenis. Tijdens zijn proces drukte de Oostendenaar zijn spijt uit. “Hij was onder invloed van speed en wou zijn ex-werkgever een loer draaien”, pleitte advocate Mélanie Sevenant. “Maar dat is uiteindelijk voor hemzelf heel zwaar uitgedraaid.” S.V. kreeg acht maanden effectieve celstraf. “Hij liet zich enkel meeslepen door een gefrustreerde ex-visser”, stelde zijn raadsman. (AFr)