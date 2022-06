Vijftiger vrijgesproken voor partnergeweld na cafébezoek: “Ze is gewoon zelf stomdronken gevallen”

Een 58-jarige man uit Izegem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor partnergeweld. Zelf deed Rudi V. alles af als een banale dronkenmansruzie.

Op 2 augustus 2021 keerden Rudi V. en zijn partner na cafébezoek en veel te veel alcohol thuis. “Plots is ze uit bed gesjot, aan haar enkels over de vloer gesleept, is haar nachtjapon gescheurd en kieperde hij water van de hond over haar om haar te vernederen”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

Te weinig bewijzen

“Het was een banale dronkenmansruzie waarbij ze zelf stomdronken enkele keren ten val is gekomen”, aldus de advocaat van Rudi V. “Er zijn geen objectieve bewijzen dat hij haar geslagen zou hebben. Met zijn longaandoening is hij fysisch niet in staat de dingen te doen die hem worden verweten. Hij raakt nauwelijks een trap op.”

De rechter vond inderdaad dat er te weinig bewijzen waren om de man te veroordelen.

(LSi)