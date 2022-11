Vijftiger voor 23ste keer terecht voor politierechter: “Verwonderd u hier te zien, tijd voor celstraf”

Een 57-jarige automobilist liep voor de politierechtbank in Kortrijk een rijverbod van 4,5 maanden en een boete van 2.400 euro op omdat hij zonder geldig rijbewijs rondreed. Voor de man al de 23ste veroordeling, ook al zag hij amper een gerechtsgebouw aan de binnenkant. “Het is tijd voor een celstraf voor iemand voor wie vonnissen niet tellen”, aldus de openbare aanklager.

Op 2 mei 2021 kon W.V. bij een controle betrapt worden omdat hij in Roeselare zonder geldig rijbewijs achter het stuur zat. Door een vorige veroordeling gold nog een rijverbod maar dat lapte hij aan zijn laars. “Hij is al 22 keer veroordeeld maar ik ben verwonderd hem hier te zien”, aldus de openbare aanklager. “Bijna altijd liet u verstek gaan. Nu is het tijd voor een celstraf.”

De vijftiger schrok zich een hoedje. “Hier ben ik niet op voorbereid”, stamelde hij. “Het ging meestal om simpele snelheidsovertredingen. Daarvoor hoef ik toch niet in de cel te vliegen? Ik heb alle boetes en schulden betaald: 40.000 euro in 2,5 jaar tijd.”

Voor de politierechter was de stevige waarschuwing en de schrik die de man kreeg bij het horen van de vordering al een vorm van straf. Ze legde geen celstraf op maar wel een boete van 2.400 euro en 4,5 maanden rijverbod. Als W.V. opnieuw na dat rijverbod opnieuw met de wagen zal willen rijden, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. (LSi)