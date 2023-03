Vijftiger uit Tielt riskeert celstraf voor bezit kinderporno: “Kijken mag, aankomen niet”

Een 58-jarige man uit Tielt moest zich donderdagochtend verantwoorden wegens het bezit van kinderporno. Via WhatsApp wisselde de man ruim tweeënhalf jaar expliciete beelden van minderjarigen uit. Toen de politie hem daarmee confronteerde, was er van schuldbesef weinig sprake. “Kijken mag, aankomen niet. Zo heb ik dat geleerd”, klonk zijn eerste verklaring.

De vijftiger kwam in het vizier van het gerecht door een ander onderzoek naar het bezit en verspreiden van kinderporno. C.H. was één van de personen die op regelmatige basis beelden uitwisselde met anderen via WhatsApp. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat zowel in de periode van december 2018 tot december 2020 en ook nog enkele maanden in 2021.

Toen de politie een huiszoeking uitvoerde en hem confronteerde met de feiten, bleek de man zich opvallend genoeg van weinig kwaad bewust. Echt kindermisbruik kon hem naar eigen zeggen niet verweten worden, aangezien hij nooit een kind aanraakte. “Kijken mag, aankomen niet. Dat is me zo geleerd”, klonk zijn verklaring. Hij begreep ook niet waarom zijn zaak werd doorverwezen naar de rechtbank “want de politie heeft al een huiszoeking gedaan en ik bezoek geen sites meer”.

Dan toch schuldinzicht

De man kwam zichzelf verdedigen in de Brugse rechtbank en daar toonde hij wel meer schuldinzicht. “Het spijt me. Ik kan de klok niet terugdraaien en ga meewerken aan wat me wordt opgelegd”, vertelde de man, die zich ondertussen ook al laat begeleiden.

De procureur vorderde één jaar cel met probatie-uitstel. Vonnis 6 april. (MM)