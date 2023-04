Vijftiger uit Nieuwkapelle steelt peperdure ring van slapende vriendin en plundert haar rekening terwijl ze in het ziekenhuis ligt

Een 54-jarige man uit Nieuwkapelle bij Diksmuide heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstallen ten aanzien van een vriendin.

Op 29 juli vorig jaar stapte het slachtoffer, een vrouw uit Kortemark, naar de politie. Ze verdacht K.T. van diefstal in haar woning. Ze had hem die ochtend binnengelaten, maar was daarna terug gaan slapen. Toen ze wakker werd was de man verdwenen, evenals 100 euro uit haar portefeuille en een dure ring ter waarde van 1.600 euro. Bovendien had K.T. eerder al zonder haar toestemming minstens drie keer geld van haar rekening gehaald met haar bankkaart. Ze lag op dat moment in het ziekenhuis en K.T. deed af en toe boodschappen voor haar. Zo kende hij haar pincode.

Na de klacht contacteerde de politie alle juwelierszaken in de buurt. Uit die rondvraag bleek dat K.T. op dezelfde dag van de diefstal de ring te koop had aangeboden. Zo kon het juweel gerecupereerd worden. De vijftiger, die intussen dakloos zou zijn, kwam niet opdagen voor zijn proces. De man werd in het verleden al negen keer veroordeeld voor verkeersinbreuken en ook al een keer voor weerspannigheid. (AFr)