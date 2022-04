Vijftiger terecht voor brandstichting op Grote Markt Menen: “Op zoek naar kicks.”

Een 55-jarige man uit Menen stak na het verlaten van café The Exit op de Grote Markt in Menen een opgevouwen parasol in brand. Twee passanten merkten het vuur op en konden erger voorkomen. Voor de opzettelijke brandstichting moest hij zich voor de rechter verantwoorden.

Op 20 april 2019 moest Nico V. rond 4 uur ’s nachts het café verlaten. Dat zinde hem niet. Onder invloed van alcohol en medicatie stichtte hij brand aan een parasol. “Hij reageerde verkeerd maar had niet de bedoeling iemand kwaad te berokkenen”, aldus zijn advocate.

Al vrij snel kon de politie na het bekijken van camerabeelden achterhalen dat V. de dader was. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij “op zoek was naar kicks”. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 7 maanden en een boete van 600 euro maar V. vroeg dat voorwaardelijk uit te spreken. Hij toonde zich bereid voorwaarden na te leven.

“Sinds die brandstichting, die toch al 3 jaar geleden is, waren er geen incidenten meer”, aldus de advocate. “Hij gaat niet meer op café.” Vonnis op 2 mei.

(LSi)