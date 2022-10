Vijftiger riskeert vier maanden cel voor smaad en weerspannigheid na verkeerscontrole in Bredene

Een 56-jarige Antwerpenaar riskeert voor de Brugse rechtbank vier maanden cel voor weerspannigheid en smaad na een verkeerscontrole in Bredene.

Op 9 juni 2019 plaatste de politie J.S. in Bredene aan de kant na een verkeersinbreuk. De vijftiger weigerde zijn boorddocumenten af te geven en ging volgens het parket fysiek en verbaal agressief tekeer. Één van de agenten greep zelfs naar zijn pepperspray. Uiteindelijk overhandigde de Antwerpenaar zijn papieren, maar het volgende moment nam hij ze terug af. Hij weigerde elke medewerking waarna de man werd opgepakt.

Op het politiecommissariaat beweerde J.S. een Hells Angel te zijn. Hij maakte de agenten uit voor ‘zielige flikjes’ en ‘klootzakken’ en riep naar een motard dat hij ‘zijn moeder wel zou vinden’. De procureur wees op het uitgebreide strafregister van J.S., die momenteel op straat leeft. “Hij liep meerdere celstraffen van drie jaar op, werd al een paar keer geïnterneerd en werd ooit weggestuurd uit het leger”, stelde ze.

Fysiek geweld

De advocaat van J.S. kwam met ander verhaal op de proppen. “De politie zei dat mijn cliënt in de wagen moest blijven zitten”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Maar toen hij toch wou uitstappen omdat het heet was in zijn wagen, duwden ze het portier tegen zijn knie. Er vielen woorden, maar mijn cliënt ontkent dat hij fysiek geweld gebruikte.”

De politierechter gaf J.S. eerder al 640 euro boete voor de verkeersinbreuk. Meester Leliaert vroeg om die straf als voldoende te beschouwen en wees ook op de lange duur van het onderzoek en de overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank doet uitspraak op 15 november. (AFr)