Vijftiger geeft voor ogen van agent klap aan bewakingsagent in ’t Straatje: “Moet er gedrogeerd geweest zijn”

“Ik ben onschuldig, heb dat niet gedaan. Ik ben wellicht gedrogeerd want mijn handen tintelden helemaal.” Een 51-jarige man uit Kortrijk ontkende voor de rechter dat hij klappen aan twee portiers van café Den Trap in ’t Straatje in Kortrijk gaf. Nochtans was een agent getuige.

Op 16 maart 2024 zorgde Johny N. voor hommeles in Den Trap. Hij viel er vrouwen lastig en wou niet naar buiten toen een portier hem dat vroeg. Hij reageerde met bedreigingen en gaf een portier een slag in het gezicht. Eens buiten kwam een tweede portier in bijstand. Die wenkte een toevallig passerende agent. Maar nog voor hij kon uitleggen wat er aan de hand was, was de agent er getuige van dat N. ook die tweede portier een klap verkocht. Hij werd prompt gearresteerd, maar bedreigde de agenten ook tijdens de overbrenging naar het commissariaat. Met een snijdende beweging over de keel liet hij weinig aan de verbeelding over.

Tintelingen

“Hij had teveel gedronken”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank in Kortrijk, waar N. zich voor de slagen en de bedreigingen moest verantwoorden. Hij riskeert er zes maanden cel. De twee portiers vragen 5.000 euro schadevergoeding. N. viel net niet van het beklaagdenbankje van verbazing. “Ik had maar twee pintjes gedronken, dus dronken was ik niet”, reageerde hij. “Ik heb dat niet gedaan. Er zit geen greintje agressie in mij. Ik herken me daar niet in. Ik moet gedrogeerd geweest zijn, want voelde tintelingen in mijn handen.”

“Ik ben sindsdien gestopt als portier”, aldus één van de slachtoffers. “De risico’s zijn te groot.”

Op 13 maart velt de rechter een vonnis. (LSi)