Vijftiger die met lijmstok geld uit offerblok Assebroekse kerk stal krijgt tien maanden cel

Een 59-jarige Pool heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden effectieve celstraf gekregen voor een reeks diefstallen uit offerblokken. Marek K. maakte bij de feiten gebruik van een lijmstok.

Omdat vermoed werd dat er geld werd gestolen uit het offerblok werd in maart camerabewaking geïnstalleerd in de Sint-Katharinakerk in Assebroek. Zowel op 15 maart als op 22 maart was op beelden te zien hoe een man een flexibele lat met dubbelzijdige kleefband gebruikte om geld uit het offerblok te vissen. Op 5 april kwam de verdachte opnieuw in beeld, maar toen bleef het bij een poging omdat het offerblok net was geleegd. Uiteindelijk kreeg de politie de verdachte op 19 april in de gaten in de buurt van de kerk.

Eerdere gelijkaardige feiten

Marek K. stapte de kerk binnen en kwam al na een minuut weer naar buiten waarop de politie hem staande hield. In zijn rugzak zaten meerdere strips dubbelzijdige kleefband, een kniptang, twee pakken dubbelzijdige kleefband en twee zaklampen. Hij had ook 3.690 euro cash geld op zak. De man werd opgepakt en zit sindsdien in de cel. Verder onderzoek linkte de Pool aan gelijkaardige feiten in de kerk van Erwetegem. Daar gebruikte de dader evenwel een magneet en een sleutel om de diefstallen te plegen.

De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor de feiten in Erwetegem. “Ik begrijp niet waarom mijn cliënt voor die feiten vervolgd wordt”, pleitte meester Kris Vincke. “Er zijn beelden van de dader maar dat lijkt mij niet dezelfde man te zijn. Hij is duidelijk groter en jonger dan mijn cliënt. Ook zijn werkwijze was verschillend. Het geld dat mijn cliënt bij zijn arrestatie bij zich had, werd trouwens niet uit offerblokken gestolen.”

Voor de feiten in Assebroek vroeg Vincke tevergeefs een straf met uitstel. Marek K. kreeg in april 2021 immers al eens zes maanden cel voor diefstal. De politie trof hem bovendien al drie keer aan in het bezit van strips dubbelzijdige kleefband. (AFr)