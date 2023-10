Vijftiger blijft in de cel voor moord op schoonzoon in Diksmuide

De Veurnse raadkamer heeft de aanhouding van een 55-jarige man uit Nieuwpoort met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Stephane V. zou zijn schoonzoon Ilir S. (28) naar eigen zeggen doodgeschoten hebben om zijn familie te beschermen.

De feiten speelden zich af op zondagavond 17 juli 2022 langs de IJzerdijk in Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide. Een 28-jarige man uit Koekelare werd neergeschoten aangetroffen naast zijn motor. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar voor Ilir S. kwam alle hulp te laat. Op de grond werden in totaal twaalf kogelhulzen gevonden. Volgens het parket werd het slachtoffer minstens zes keer geraakt, vooral in de borststreek.

Schoonvader

De speurders kregen snel de schoonvader van S. als verdachte in het vizier. Het voertuig van Stephane V. werd immers in de buurt opgemerkt. Tijdens zijn eerste verhoor gaf de verdachte onmiddellijk toe dat hij inderdaad aanwezig was langs de IJzerdijk. Hij verklaarde zelfs dat hij er ruzie had gemaakt met zijn schoonzoon, met wie hij het niet goed kon vinden. De Nieuwpoortenaar zit sindsdien in voorhechtenis, maar bleef formeel ontkennen dat hij iets met de moord te maken had. Op de handen en in de wagen van de verdachte werden echter wel kruitsporen vastgesteld. Tijdens de polygraaftest werden bij V. bovendien leugenachtige reacties vastgesteld.

Drugs

Begin februari 2023 legde de vijftiger in een nieuw verhoor dan toch bekentenissen af. V. verklaarde dat S. niet bepaald een ideale schoonzoon was. Het slachtoffer zou zijn schoonvader enkele keren ingeschakeld hebben om cocaïne te leveren. Het kwam tot een conflict toen V. aangaf daarmee te willen stoppen. Vervolgens zou S. ook bedreigingen geuit hebben tegenover de familie van de verdachte.

Het onderzoek naar de feiten is ondertussen zo goed als afgerond. Het is wel nog wachten op de bevindingen van de gerechtspsychiater. Daarna kan de zaak naar het hof van assisen in Brugge verwezen worden.