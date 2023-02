Vijftiger blijft ex-vrouw hardnekkig stalken ondanks eerdere veroordelingen: 24 maanden effectieve celstraf

Een 50-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse correctionele rechtbank 24 maanden effectieve celstraf gekregen voor het stalken van zijn ex-vrouw. Johnny V. werd daar eerder al twee keer voor veroordeeld.

Op 25 november 2021 werd V. voor de eerste keer veroordeeld voor het stalken van zijn voormalige echtgenote. Hij kreeg toen twintig maanden voorwaardelijke celstraf. Een van de voorwaarden was een contactverbod, maar dat lapte hij na zijn vrijlating meteen aan zijn laars. In mei vorig jaar werd hij daarom veroordeeld tot twintig maanden effectieve celstraf.

Ongewenste telefoontjes

Na zijn vrijlating onder elektronisch toezicht op 20 juni ging hij evenwel terug over de schreef. Tussen 9 en 13 september belde V. haar een dertiental keer op, waarvan negen keer met een privénummer. Ook haar zussen en schoonbroer kregen ongewenste telefoontjes en bovendien belde V. naar de school van zijn zoon om inzage te krijgen in zijn resultaten.

V. werd opgepakt en onderzoek van zijn gsm wees uit dat hij een foto had gemaakt van het appartement van zijn ex. Hij had de vrouw en hun zoon ook gefilmd op weg naar school. Maar omdat de vrouw op dat moment niet wist dat ze gevolgd werd, was er volgens de rechtbank geen sprake van belaging. “Toch is het zorgwekkend dat hij zijn slachtoffer achtervolgt op straat en haar heimelijk filmt en fotografeert”, oordeelde de rechtbank. “Enkel wanneer hij in de gevangenis verblijft, bestaat er een kans dat hij zijn ex gerust zal laten”. (AFr)