Vijftiende veroordeling voor man die gelinkt wordt aan 200 diefstallen, dit keer voor drugsbezit

Tijdens een verhoor in het kader van verschillende diefstallen, werd T.M. (36) uit Roeselare betrapt met drugs. Hij bleek 2,2 gram speed te hebben zitten. Het levert hem zes maanden cel op, intussen zijn 15de veroordeling.

“De man wordt gelinkt aan maar liefst 200 processen-verbaal van diefstal. Die pleegde hij om zijn druggebruik te financieren”, liet de Procureur des Konings een goeie maand geleden optekenen. De beklaagde was T.M., een 36-jarige man uit Roeselare die momenteel in de gevangenis in Ruiselede zit.

Op 13 juli 2022 moest de man naar de politie voor een verhoor in het kader van enkele van die diefstallen. Bleek echter dat hij verborgen in een pakje sigaretten 2,2 gram speed had zitten. Dat levert hem nu een celstraf van zes maanden en boete van 400 euro op. Opnieuw een veroordeling erbij, want in het verleden werd hij al 14 keer veroordeeld door de strafrechter. (JD)