Vijftien maanden voorwaardelijk voor twintigers die “klikspaan” neusbreuk sloegen in voetbaltribune in Wingene

Drie twintigers hebben in de Brugse rechtbank vijftien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat ze een tiener in de val lokten, zwaar toetakelden en bestalen. Een vierde betrokkene kreeg honderd uur werkstraf.

Op 28 maart 2019 lokte een minderjarige kompaan van de beklaagden het toen 19-jarige slachtoffer, een jongen uit Pittem, mee naar de voetbaltribune in Wingene. M.F. (22) uit Brugge, T.S. (25) uit Tielt, G.L. (20) uit Ichtegem en N.D. (23) uit Zwevegem stonden de jongeman op te wachten en gingen hem meteen te lijf.

“Mijn cliënt werd tegen de grond geslagen en werd vervolgens vol in het gezicht geschopt”, stelde advocaat Simon Bekaert. “Hij hield daar een gebroken neus, een hersenschudding en blauwe plekken over zijn hele lichaam aan over. Hij was een maand arbeidsongeschikt en zijn neus staat nog altijd scheef.”

Afrekening in drugsmilieu

Volgens de procureur kaderden de feiten een afrekening in het drugsmilieu. “De beklaagden beweerden dat het slachtoffer geklikt had bij de politie”, verduidelijkte hij. De jongelui bekenden de slagen, maar ontkenden dat ze ook de gsm en het geld van het slachtoffer stalen.

De rechter achtte alle feiten evenwel bewezen en veroordeelde M.F., T.S. en N.D. tot vijftien maanden voorwaardelijke celstraf. G.L. kreeg honderd uur werkstraf. Aan hun slachtoffer moeten de vier een voorlopige schadevergoeding betalen van 1.500 euro. (AFr)