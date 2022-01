Vijftien maanden met uitstel voor moeder uit Blankenberge die zevenjarig zoontje ‘s nachts urenlang buiten liet staan

Een 29-jarige vrouw uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank vijftien maanden celstraf met uitstel gekregen voor kindermishandeling. In stomdronken toestand zette de vrouw haar zevenjarige zoontje urenlang buiten als straf. Het jongetje belandde onderkoeld het ziekenhuis. “Zijn lippen hadden een blauwe schijn.”

Op 12 mei 2019 kreeg de Blankenbergse politie kort voor middernacht een melding binnen over een moeder – N.M. (29) – die haar kind aan het slaan was in de J. Van Paemelstraat in Blankenberge. Er waren volgens de melder ook twee volwassen mannen bij. Ter plaatse trof de politie een 27-jarige man aan met bloedende lippen en blauwe plekken in het gezicht. Hij verklaarde hoe een dronken vrouw geprobeerd had om zijn fiets te stelen. Voor de ogen van haar zoontje was ze boven op hem gaan zitten en had ze hem meerdere vuistslagen gegeven in het gezicht. Maar dankzij tussenkomst van een getuige was de vrouw niet in haar opzet geslaagd. Ze dreigde er wel nog mee dat ze haar familie op het slachtoffer zou afsturen.

Tweede melding

Intussen had de politie nog een tweede melding gekregen. Het jongetje had met de gsm van N.M. laten weten dat zijn moeder belaagd werd door twee volwassen mannen. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Enkele uren later werd hetzelfde jongetje huilend op straat aangetroffen. Zijn moeder had hem in het holst van de nacht op straat gezet “omdat ze kwaad was”. Het bevende en klappertandende jongetje werd onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn lippen hadden volgens de verbalisanten al een blauwe schijn.

Opmerkelijk: toen N.M. omstreeks 6 uur vaststelde dat haar zoontje niet in zijn bedje lag; belde ze zelf de politie. Door de vele alcohol wist ze immers niet meer wat er die nacht gebeurd was. Ze verklaarde aan de politie dat ze zwaar gedronken had tijdens een bezoekje aan een vriendin en dat ze omstreeks 23 uur te voet huiswaarts was gekeerd.

Het slachtoffer verblijft tegenwoordig bij zijn grootmoeder. Omdat er volgens de rechter hoop is op beterschap legde hij N.M. geen effectieve celstraf op. Aan het slachtoffer kende hij een euro morele schadevergoeding toe. (AFr)