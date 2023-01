Vijftien maanden cel voor lid van Roemeense inbrekersbende na inbraak Knoks café

Een 40-jarige Roemeen is door de Brugse correctionele rechtbank na verzet veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan zeven maanden met uitstel. Cristian N. maakte deel uit van een inbrekersbende die steevast horecazaken viseerde. Bij verstek had de beklaagde vijftien maanden effectieve celstraf gekregen.

Op 30 september 2017 werd de voordeur van een café in Knokke geforceerd. De inbreker kraakte de bingoautomaat en ging aan de haal met een kluis. Even verderop werd de buit enkele minuten later opgepikt door een Ford Galaxy. Dat voertuig stond op naam van een Roemeen uit Blankenberge. Dankzij de camera’s met nummerplaatherkenning bleek dat de daders het voertuig ook vooraf tijdens hun verkenning gebruikt hadden.

Tijdens die verkenning belde de verdachte met kopstuk Gheorghe-Valentin I., die in totaal voor achttien feiten in aanmerking kwam. De bende werd onder andere vervolgd voor inbraken in Aalst, Knokke, Blankenberge en Leuven. I. werd op 14 januari 2018 op heterdaad betrapt in Leuven. De spilfiguur werd uiteindelijk op 26 november 2018 tot vier jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Zijn negen kompanen kregen toen celstraffen van twaalf tot dertig maanden.

Cristian N. werd bij verstek veroordeeld, maar tekende ondertussen vanuit de gevangenis verzet aan tegen zijn veroordeling. De Roemeen betwistte zijn betrokkenheid bij twee inbraken op de Grote Markt van Aalst niet. In de cafés werd in september en november 2017 in totaal bijna 10.000 euro buitgemaakt. De verdediging vroeg met succes om een mildere bestraffing uit te spreken.