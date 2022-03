Vijftien maanden cel voor Knokse geldezel bij phishing

De Brugse strafrechter heeft een 41-jarige man uit Knokke-Heist veroordeeld tot vijftien maanden effectieve gevangenisstraf voor witwaspraktijken. Andy J. speelde een rol als geldezel bij feiten van phishing.

Drie mensen werden op 30 april 2020 online het slachtoffer van phishing. In totaal werd ongeveer 7.700 euro versluisd naar de rekening van de beklaagde. Diezelfde dag nog werd het geld in Deurne en Hoboken al van de rekening gehaald. Andy J. beweerde dat de bewuste bankkaart al een hele tijd gestolen was.

Fietsdiefstallen

Volgens het openbaar ministerie liet de man uit Knokke-Heist zich echter bewust als ‘money mule’ rekruteren door een phishingbende. “Dergelijke feiten zijn slechts mogelijk door figuren zoals beklaagde”, aldus procureur Mike Vanneste.

Daarnaast werd opgemerkt dat J. al een hele reeks veroordelingen opliep, onder andere voor vernieling, diefstal en drugs. In een dossier van fietsdiefstallen hangt hem momenteel ook 18 maanden cel boven het hoofd.

Kaart geblokkeerd

De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens meester Emma Declerck had haar cliënt de bewuste rekening bij ING ooit geopend om een welkomstbonus van 50 euro op te strijken. Toen hij later onder voorlopig bewind kwam te staan, liet hij de rekening links liggen.

“Plots besefte hij dat de kaart niet meer in zijn portefeuille zat. Hij heeft dat gemeld aan de politie en de kaart laten blokkeren.”

Pincode

Andy J. benadrukte ook dat hij nooit zijn pincode heeft gegeven. De pincode was tevens zijn geboortejaar, waardoor hij vermoedt dat de phishers zijn code geraden hebben. “Ik weet dat ik al één en ander uitgestoken heb, maar hier heb ik niets mee te maken”, klonk het tevergeefs.

De rechter veroordeelde Andy J. tot vijftien maanden effectieve celstraf, zoals gevorderd door het openbaar ministerie. Aan de burgerlijke partij moet hij 2.590 euro schadevergoeding betalen. Ten slotte werd ook 2.000 euro verbeurd verklaard.