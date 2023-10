Vijftien maanden cel voor geweld op trein: “Ik had teveel gedronken op mijn medicatie”

Een 26-jarige Roemeen uit Schaarbeek heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor een diefstal op de trein. Cosmin T. deelde ook klappen uit aan treinbegeleidster.

Op 10 mei 2021 nam een negentienjarig meisje de trein van Blankenberge naar Brugge. Cosmin T. kwam naast haar zitten en begon haar te intimideren door over haar heen te leunen en mee te lezen op haar gsm. Toen de jonge vrouw wegliep, graaide T. haar jas en koptelefoon mee. Een treinbegeleidster kwam tussenbeide, maar T. bedreigde haar met gebalde vuisten en duwde haar tegen een tafeltje. Hij gaf haar ook klappen op de schouder en in de rug.

Op 13 januari 2022 kreeg Cosmin T. vijftien maanden effectieve celstraf voor de feiten. De Roemeen kwam niet opdagen voor zijn proces, maar tekende achteraf wel verzet aan tegen zijn veroordeling. Begin september kreeg hij daarom een nieuw proces. “Ik weet niet veel meer van de feiten”, verklaarde hij toen. “Ik heb psychische problemen en had teveel alcohol gedronken op mijn medicatie.” Naar eigen zeggen had T. de spullen niet bewust gestolen, maar de rechtbank had daar geen oren naar en bevestigde de eerder opgelegde straf. (AFr)