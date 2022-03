Vijftien maanden cel gevorderd na verstikkingsdood lasser bij Agristo in Wielsbeke

Een 57-jarige Fransman riskeert in de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf voor een dodelijk arbeidsongeval bij aardappelverwerkingsbedrijf Agristo in Wielsbeke. Het 25-jarige slachtoffer stikte tijdens laswerken in een trechter. “Hij mocht daar niet alleen werken”.

Op 31 augustus 2018 trof een collega van slachtoffer M.P. ’s ochtends diens levenloze lichaam aan in een machine in aanbouw op de site van aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke. De 25-jarige Fransman, die in Heule woonde, lag in de trechter van een pompbak die op termijn goede en slechte frieten van elkaar moest scheiden. Het slachtoffer was daags voordien in het toestel gekropen om laswerken uit te voeren. Volgens het parket kwam de twintiger door verstikking om het leven.

“In zijn longen werd honderd keer de normale dosis argon aangetroffen”, verduidelijkte arbeidsauditeur Jeroen Lorré. “Dit edelgas wordt gebruikt om buizen tijdens laswerken te beschermen tegen oxidatie. Onderaan in de trechter moet het slachtoffer bedwelmd zijn geraakt. Hij had geen uitwendige letsels, dus van een valpartij of geweld was geen sprake.”

Volgens Lorré waren er geen veiligheidsinstructies. “Het slachtoffer mocht ook niet alleen hebben gewerkt. Een aanwezige collega had de hulpdiensten kunnen verwittigen.” Na het drama was niet duidelijk wie de werkgever was van M.P. Uiteindelijk werden het Roeselaarse lasbedrijf Elmacon Industries en Gabriel M. (57) uit het Noord-Franse Wattrelos vervolgd. Elmacon had de leiding over de werken maar M. was de zaakvoerder van de onderaannemer bij wie het slachtoffer in dienst was en dus diens leidinggevende op het terrein.

Gabriël M. riskeert vijftien maanden cel voor het ongeval en ook nog 14.400 euro boete omdat het slachtoffer en twee collega’s in het zwart aan de slag waren. De man betwistte dat hij de werkgever was en vroeg de vrijspraak. Elmacon Industries riskeert een geldboete van 48.000 euro voor het ongeval maar vraagt eveneens de vrijspraak. Volgens de verdediging werden bepaalde pistes onvoldoende onderzocht. “Er was mogelijk sprake van zelfdoding of oververmoeidheid”, klonk het. “Bovendien had het slachtoffer cannabis en amfetamines in het bloed.”

Die beweringen vielen niet in goede aarde bij de burgerlijke partij. “Die jongen had tal van toekomstplannen en stond vreugdevol in het leven”, stelde de advocaat van de vader van het slachtoffer. De rechter doet uitspraak op 20 april. (AFr)