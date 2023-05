Vijftal riskeert 40 maanden cel na diefstal paletten Red Bull ter waarde van ruim 1 miljoen euro

Woensdagmorgen moesten vijf mannen, waaronder twee uit Waregem, zich verantwoorden bij de Kortrijkse strafrechter voor de spectaculaire diefstal van 319 paletten Red Bull – goed voor een waarde van 1 miljoen euro – in Rekkem. Ze riskeren 40 maanden cel.

“Een roof van deze omvang hebben we nog nooit gezien”, klonk het in augustus 2018 bij het parket van Kortrijk. Zowat 300 paletten werden de nacht van 11 op 12 augustus ontvreemd uit een loods van bedrijf GDL op transportsite LAR in Rekkem. Een enorme klus. Alle camera’s waren afgedekt of in een andere richting gedraaid. Twaalf uur werk hadden ze om alles met heftrucks over te laden op opleggers. Elf transporten voerden de 850.000 blikjes weg.

Nog geen week later werden twee opleggers vol blikjes Red Bull teruggevonden in Moeskroen. Uiteindelijk doken ook paletten op in een loods in Lichtervelde en stond een deel van de buit ook in Oostkamp.

Een fractie van de buit weliswaar. Het zou echter niet het enige wapenfeit van de criminelen blijken. Op 21 oktober 2018 sloegen ze namelijk ook toe in een bedrijf in Kuurne. Toen gingen ze aan de haal met 44 paletten met blikjes van de energiedrank. Ze stalen de reservesleutels van 56 trekkers, waarvan ze met een van die voertuigen twee gevulde opleggers ontvreemden.

Neef met transportbedrijf

Bijna vijf jaar na de feiten moesten vijf mannen zich verantwoorden in de rechtbank in Kortrijk. Amper twee van hen zakten af, Waregemnaars Mohammed K. (37) en Abdessamad A. (30). Die eerste kwam in het vizier van de speurders door zijn neef, die een transportbedrijf had. De tweede zou geholpen hebben bij voorbereidingen in de loods in Lichtervelde.

Alles samen zouden de vijf beklaagden meegeholpen hebben aan de diefstal van 319 paletten Red Bull, goed voor een waarde van maar liefst 1.087.000 euro. Het Openbaar Ministerie maakte geen onderscheid tussen het aandeel van de vijf en vroeg voor allemaal een celstraf van 40 maanden.

Mohammed K., die al enkele maanden in voorhechtenis zat, ontkende zijn aandeel in de feiten, ondanks dat hij berichten met zijn neef wiste voor de speurders hem oppakten. Hij vroeg de vrijspraak. De andere man vroeg een milde straf – hij zat ook al ruim vier maanden in de cel. Zijn advocaat Thomas Gillis wees op het feit dat de echte daders beroepscriminelen van over de grens zijn. Zijn cliënt wist niks van de feiten zelf.

Geen burgerlijke partij

De benadeelde partijen, het bedrijf GDL dat diende als opslagplaats en Jet Import die eigenaar was van de blikjes, waren geen burgerlijke partij. Vreemd, volgens Gillis. “Ook vreemd is dat Jet Import, dat een eigen loods heeft, voor één miljoen euro aan blikjes achterlaat in een loods die toevallig geen alarm heeft.”

Uitspraak op 7 juni.