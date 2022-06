Vijf mannen aangehouden die via phishing al 270.000 euro aftroggelden en er de grote Jan mee uithingen: “ook Nederlandse rapper in cel”

De onderzoeksrechter in Veurne heeft de afgelopen weken in totaal vijf mannen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar phishing. Via onder andere valse sms’en aan slachtoffers over fraude met de Itsme-account konden ze zeker al 270.000 euro aftroggelen.

Daarmee maakten ze grote sier. “Een van de verdachten is een Nederlandse rapper die rapt over zijn liefde voor contant geld dat hij verkrijgt met criminele activiteiten”, meldt het parket van Veurne.

Het onderzoek naar de criminele bende loopt al lange tijd. In het najaar van 2021 diende een vrouw klacht in bij de politiezone Polder nadat ze inging op een vals sms-bericht over haar Itsme-account en zo 2.300 euro verloor. De Federale Gerechtelijke politie van West-Vlaanderen ontdekte dat een hele reeks slachtoffers te linken zijn aan een criminele bende.

Met de criminele winsten maken ze grote sier in het uitgaansmilieu, pronken met dure huurauto’s & merkkledij en logeren in dure hotels waar ze van tijd tot tijd ook escortedames uitnodigen. Na uitgebreid onderzoek werd de bende in kaart gebracht.

“De bendeleden werkten zowel via sms-berichten als via WhatsApp. De groep rekruteerde moneymules die hun rekeningnummer uitlenen naast personen die instonden voor de aankoop van sim-kaarten en personen die rondrijden met voertuigen waarin mobiele telefoons aanwezig zijn die de frauduleuze sms-berichten verstuurden”, meldt het parket van Veurne.

Nederlandse rapper

De afgelopen weken werd overgegaan tot actie en werden bendeleden opgepakt. “Op 14 juni werd een Nederlandse man, die bij zijn moeder in Kessel-Lo verbleef, gearresteerd bij de aankoop van een dure zonnebril in Leuven. Een dag laterplukte de politie een tweede verdachte van straat toen hij in Boom een bloemenzaak buiten stapte met een boeket van 100 rode rozen waarvoor hij net een paar honderd euro had betaald.

Op 16 juni zijn nog twee verdachten aangetroffen bij huiszoekingen in het Antwerpse en in het Luikse. Op 30 juni voerde de politie nog drie huiszoekingen uit in de regio Antwerpen en Brussel. Er volgde nog een arrestatie. Een aantal andere verdachten blijven actief op te sporen. Het gaat om twintigers en dertigers die door de onderzoeksrechter werden aangehouden.

Eén van de verdachten is een Nederlandse rapper. Hij rapt onder andere over zijn liefde voor contant geld en hoe hij dat verkrijgt via criminele activiteiten.” Het onderzoek gaat verder maar nu al gaat het om een nadeel van 270.000 euro.

Tientallen miljoenen euro’s winst

“Uit een recente analyse van de FGP blijkt dat online vermogensdelicten in West-Vlaanderen tientallen miljoenen euro’s aan criminele winsten genereren”, zegt Kurt Desoete van de FGP West-Vlaanderen.

“In 2020 alleen al steeg het aantal feiten met 200%. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. De online dieven schatten de pakkans laag in maar wij zetten volop in op het fenomeen met meer rechercheurs en met klassieke en nieuwe onderzoekstechnieken.”

Dat beaamt ook Patty ’T Jonck van het parket. “Via afspraken met financiële instellingen streven we naar snelle en maximale schadeloosstelling van de slachtoffers maar we voeren natuurlijk ook onderzoek naar de criminele organisaties die telkens weer nieuwe phishingmethodes ontwikkelen. We roepen op om niet in te gaan op verdachte sms-berichten of e-mails van een onbekende afzender. Overheidsinstellingen en banken communiceren nooit op dergelijke manier.”

(JH)